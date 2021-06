Avto na strehi, voznico odpeljal rešilec

V torek ob 21.52 se je na avtobusnem postajališču v Vrbici v občini Ilirska Bistrica osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so zavarovali in osvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano voznico iz vozila ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanke do reševalnega vozila.



Vozilo so postavili na kolesa in pomagali pri nalaganju na vozilo vlečne službe. Poškodovano voznico so reševalci prepeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.

