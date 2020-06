Danes ob 17.37 je na Gozdarski cesti v Mislinji osebno vozilo zapeljalo s ceste in pristalo na strehi v reki Mislinji. Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec in Mislinja, zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator in s tehničnim posegom dvignili vozilo nazaj na cestišče.



V nesreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.