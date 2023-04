Avto končal prevrnjen na streho, voznik ukleščen

V petek ob 21.59 je v naselju Javorje, občina Šentjur, osebno vozilo zapeljalo s ceste ter se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, odklopili akumulator, očistili cestišče, vozilo postavili nazaj na kolesa in cesto, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika iz vozila. Nudili so tudi pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Celje, ki so ga nato oskrbeli ter prepeljali v SB Celje.