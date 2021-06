Avto končal na boku, voznika pa nikjer

Okoli 6. ure so intervencijske službe naletele na nenavaden prizor. V Polžah v občini Vojnik so našli osebno vozilo na boku, voznika pa ne, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa in z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: