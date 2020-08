V sredo ob 11.50 je v Križu v občini Sevnica ženski pobegnilo osebno vozilo po pobočju in se po 20 metrih zaustavilo med drevesi.



Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in s pomočjo vitla izvlekli vozilo na cestišče. V nesreči k sreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.