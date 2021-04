Avto ga je zbil, ko je porival kolo

Pomurske prometnice so kljub hudemu pomladnemu mrazu v četrtek pozno zvečer terjale krvni davek. Okrog 22.05 je 23-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti Črenšovci–Turnišče pred naseljem Gomilica zaradi neprilagojene hitrosti trčil v 47-letnega pešca, ki je hodil v isti smeri in ob sebi potiskal kolo.



Bil je oblečen v črna oblačila in je hodil po sredini desnega smernega vozišča. Pri trčenju je utrpel tako hude poškodbe, da je takoj umrl.

Kot so ugotovili murskosoboški prometni policisti, ki okoliščine dogodka še preiskujejo, je 23-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz Črenšovcev proti Gomilici. Zunaj naselja Trnje je dohitel pešca, ki je ob sebi potiskal kolo.



Voznik osebnega avtomobila je trčil v 47-letnega Roberta Šarkezija, imenovanega Ščuka, iz bližnjega romskega naselja v Gomilicah, ta je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Ogleda kraja dogodka sta se udeležila dežurni preiskovalni sodnik Branko Palatin in okrožna državna tožilka Manuela Frumen. Odrejena je bila obdukcija trupla pešca, za katerega bodo tudi ugotavljali morebitno prisotnost alkohola ali drugih prepovedanih substanc. Preizkus alkoholiziranosti je opravil tudi 23-letni voznik (doma je prav tako iz Gomilice in je šel iz službe v Carthagu v Odrancih); preizkus je bil negativen.



Nesrečni kolesar je druga smrtna žrtev pomurskih prometnic letos. V enakem obdobju lani so pomurski policisti obravnavali eno smrtno žrtev.

Komentarji: