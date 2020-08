Avti v ognju, stanovalce evakuirali (FOTO)

Policisti so evakuirali stanovalce, veliko jh je že pred njihovim prihodom samih zapustilo stanovanja.

Škoda še ni znana

Zakaj je zagorelo, celjski kriminalisti še ugotavljajo.

Velenjski in šaleški gasilci so se spopadli z ognjem ter ga z mešanico pene in vode pogasili.

»Imamo kužka, ki je začel lajati in je stekel na balkon. Očitno je on prvi zavohal dim in nas opozoril, da je nekaj narobe. Za njim je odšel na balkon tudi mož, ki je opazil ogenj in slišal pokanje, zato je takoj poklical na številko 112, kjer pa so mu rekli, da so gasilci že na poti. Mož je preventivno tudi sam odšel v garažo in umaknil naš avto. Pozneje se je izkazalo, da je bil strah odveč. Stanovalci so se kar dobro organizirali. Kar nekaj jih je bilo gasilcem tudi v pomoč, zaprli pa smo vsa okna, da nismo imeli vse zadimljeno,« nam je nočno dogajanje opisala, ki živi v enem od blokov v Stantetovi ulici v Velenju, kjer minulo noč niso mirno spali. Zagorelo je namreč v garažnih boksih, ki so v neposredni bližini. Stanovalec sosednjega bloka nam je povedal, da je velik problem, ker so nekatere garaže težko dostopne, prehodov med njimi ni, ljudje pa v njih skladiščijo vse mogoče, tudi vnetljive snovi.»A pretirane panike ni bilo,« nam je zatrdil starejši Velenjčan. Celjski kriminalisti so se včeraj dopoldne že zgodaj lotili dela in poskušali razvozlati, zakaj neki je izbruhnil požar. »Mislim, da so se gasilci in stanovalci zelo dobro in hitro organizirali ter tudi pomagali gasilcem vleči ven hidrante, skratka, opaziti je bilo veliko solidarnost tako na eni kot na drugi strani,« nam je dejal mlad stanovalec s Stantetove 13. Njegov sosed je dodal, da je imel tudi sam v garaži parkirano vozilo, ki pa ga ni umaknil. »Sem šel danes pogledat, ali je vse v redu, pa razen saj, ki so se nabrale na njem, nisem opazil poškodb. Na očetovem avtomobilu, prav tako parkiranem v bližini, je napihnilo lak oziroma barvo, verjetno zaradi vročine,« nam je dejal, še eden od stanovalcev, za katerim je nemirna noč.»Zaradi požara v garaži na naslovu Stantetova ulica 11–13 so bili ponoči najprej aktivirani gasilci PGD Velenje. Ob njihovem prihodu na lokacijo so zublji zajeli najprej tri, zatem pa še tri druga vozila. Zato je bilo aktiviranih 15 gasilcev PGD Velenje in devet iz PGD Šalek. Požar so hitro omejili, nihče ni bil poškodovan,« so povedali na Mestni občini Velenje, ki je tudi lastnica garaž. Odzvali so se tudi na očitke, da so bili hidranti brez vode. »To ne drži, hidrantno omrežje je delovalo brezhibno. Hidranti namreč delujejo šele, ko se nanje priključi gasilska cev. Če želi hidrant odpreti fizična oseba, in to brez ustreznega priključka, pa se jih ne da aktivirati,« so pojasnili na občini. In dodali, da drži, da so morali gasilci v garažah najprej odstraniti vrata, da so lažje prišli do mesta, kjer je zagorelo, spopadli so se tudi z veliko količino dima.»A so hitro vzpostavili kontrolo nad ognjem, ker se je vmes ta razširil še na garaže v Stantetovi ulici 10–12, pa so tja napotili cisterno in aktivirali še šaleške gasilce, ki so se gašenja lotili z druge strani ulice. Dokončno so ga pogasili s peno. Medtem so policisti izvedli evakuacijo nekaterih stanovalcev, a jih je veliko še pred njihovim prihodom samih zapustilo stanovanja,« so še pojasnili na občini. Vodja intervencije velenjskih gasilcev je povedal, da so prvo prijavo o požaru prejeli malo po pol eni uri zjutraj. »Ob prihodu je ogenj zajel tri osebna vozila v garažnih boksih, nekaj minut pozneje pa smo dobili prijavo, da gorijo še tri druga na bližnji lokaciji. Zato smo aktivirali PGD Šalek in z mešanico penila in vode skupaj pogasili vsa. Zatem smo prezračili vse hodnike stanovanjskih zgradb in zaradi poškodovanega stropa garaž zavarovali pohodne površine nad garažami,« so še dodali velenjski gasilci, ki so eno osebo, ki se je nadihala dima, preventivno prepeljali v velenjski zdravstveni dom.Policisti in kriminalisti preiskujejo sum kaznivega dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Danes okoli pol druge ure zjutraj so ponovno zagorela tri vozila, ki so bila že uničena od prvega požara in pogašena. Kaj je razlog za ponovni požar bodo policisti in kriminalisti danes ugotavljali z ponovnim ogledom, so sporočili s PU Celja.