Avta trčila na strehi

Na Rudniku, na parkirišču na strehi objekta Supernova, sta v soboto ob 22.08 trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine, za ranjenca pa so poskrbeli reševalci.

V Osluševcih sta ob 18.33 bočno trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ormož in Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter do prihoda ptujskih reševalcev oskrbeli ranjenca, reševalci pa so ga prepeljali v ptujsko bolnišnico.



Na avtocesti A5 na uvozu Pernica sta ob 17.25 trčili osebni vozili. Povzročitelj, 37-letnik, je vozil po desnem prometnem pasu proti Mariboru in nato zavil na levi prometni pas, ne da bi se prepričal, ali lahko to varno stori, saj ga je že prehiteval 32-letni voznik osebnega avta. Zaradi trčenja v desni bočni del je 32-letnik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varovalno ograjo ob izvozu za Pernico, pri tem je vozilo vrglo v zrak, po izjavah očividcev pa je voznik padel iz vozila in obležal. Posredovali so reševalci in hudo ranjenega 32-letnika odpeljali v UKC Maribor, tam je ostal na zdravljenju. Avtocesta je bila za ves promet zaprta med 20.20 in 23. uro. Zoper 37-letnega povzročitelja sledi kazenska ovadba, zoper 32-letnika pa plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu.



Na cesti Šmarje pri Sežani–Križ je ob 13.47 voznica z osebnim avtom zapeljala v obcestni jarek. Gasilci ZGRS Sežana so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, pomagali reševalcem ter izvlekli vozilo iz jarka na cesto. Ranjenko so reševalci odpeljali v šempetrsko bolnišnico.



Na avtocestnem razcepu Gabrk–Sežana je ob 13.31 osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter z vitlom potegnili vozilo z odbojne ograje.

Na hitri cesti v bližini naselja Dobravlje se je ob 12.12 osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci GRC Ajdovščina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite tekočine. Ajdovski reševalci so 3 ranjence odpeljali v šempetrsko bolnišnico.



Okoli 10. ure je starejši voznik osebnega avta po avtocesti A1, od Maribora proti Ljubljani, vozil po nasprotni strani. Policisti vozila na A1 sicer niso izsledili, a so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je po nasprotni strani avtoceste vozil 84-letnik, zoper katerega so izvedli postopek in bodo podali predlog na sodišče.



Na Domžalski cesti v Kamniku sta ob 9.09 trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka,

nevtralizirali iztekle tekočine in odstranili razbitine ter pomagali lažje ranjenemu človeku.



V petek proti večeru na območju Dogoš kolesar ni upošteval pravil prednosti in je trčil v prednji desni del osebnega avta, ki je pripeljal po prednostni cesti. Hudo ranjenega so odpeljali v mariborski UKC. Proti kolesarju so uvedli hitri postopek, zoper voznika, ki je napihal 1,29 promila, pa sledi predlog na sodišče.



V naselju Rifnik se je ob 17.50 prevrnil traktor. Ranjenca so iz traktorja potegnili domačini. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, pregledali traktor in pomagali šentjurskim reševalcem, ti so ranjenca odpeljali v celjsko bolnišnico.

Krepko napihal

V 48 urah so 11 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 4 voznike. Celjski policisti so ob 0.30 ustavili voznika osebnega vozila, ki je napihal 4,01 promila. Spravili so ga v treznilnico. Pozno zvečer so v Tolminu ustavili 38-letnega voznika osebnega avta, ki je napihal 1,29 promila. Policisti so ob 17.30 zaradi nezanesljive vožnje iz smeri Krškega proti Sevnici ustavljali voznika chevroleta, a se ni zmenil za njihove znake. Zapeljali so za njim in ga ustavili na območju Senovega. Gre za 21-letnika, napihal je 1,87 promila. Vzeli so mu vozniško, zaradi nedostojnega vedenja so mu izdali še plačilni nalog. Višjo porcijo bo dobil od sodnika.

V Postojni so popoldan zasegli avto 33-letnici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Na ptujskem območju so dali v treznilnico voznika, ki je napihal 1,91 promila. Ormoški policisti so zasegli moped možakarju, ki je vozil brez veljavnega dovoljenja in napihal 0,64 promila. Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Semiču okoli 15. ure s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika renault clia, a ni upošteval znakov, pospešil je vožnjo, ustavil pa pri Vinjem Vrhu. Gre za 38-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, avto je neregistriran in nezavarovan, v vozilu je prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Avto so zasegli. Popoldan so v Kopru zasegli moped 28-letnemu vozniku, ker je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.