Avta silovito čelno treščila

Motorist je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo voznice, ki je pred njim zmanjšala hitrost.

Huda nesreča se je zgodila minuli petek, ob 9.26, na lokalni cesti Muretinci–Moškanjci, v naselju Zagojiči. Na mostu čez dravski kanal sta namreč čelno trčila osebna avtomobila, pri čemer sta se poškodovala dva udeleženca. Gasilci PGD Ptuj so s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi iz vozil, odklopili akumulatorja ter z vpojnimi sredstvi posipali iztekle motorne tekočine, je poročal republiški center za obveščanje. Reševalci NMP Ptuj so poškodovanca na kraju samem oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj.»Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v nasproti vozečega voznika osebnega avtomobila. Povzročitelj je utrpel lažje telesne poškodbe, nasproti vozeči voznik in sopotnik v njegovem vozilu pa sta se hudo poškodovala in bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico Ptuj. Zoper povzročitelja sledi kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo na Ptuju, nasproti vozečemu vozniku pa bo izdan plačilni nalog, saj je bilo ugotovljeno, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja,« so sporočili s PU Maribor.Hudo ranjen motoristHuda nesreča se je zgodila tudi v soboto malo pred 17. uro na primorski avtocesti pri Brezovci v smeri Ljubljane. Motorist je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo voznice, ki je pred njim zmanjšala hitrost zaradi razmer v prometu. Utrpel je hude poškodbe, sopotnica na motorju pa lažje. Oba so z reševalnim vozlom odpeljali v UKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek, so sporočili.