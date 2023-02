Avstrijske konzulke ni bilo na sodišče

Na ljubljanskem okrajnem sodišču je bila speljana glavna obravnava zoper podjetje Hidria Holding ter nekdanjo predsednico nadzornega sveta Hidrie Andrejko Krapš Rejc: ob njej pa je manjkala soobdolžena Urška Svetlik, nekdanja vodilna v Hidrii in glavna akterka očitanih ravnanj.

Svetlikova in Krapš Rejčeva sta leta 2011 oziroma 2012 vložili kazensko ovadbo zoper Stojana Petriča, takrat predsednika uprave Kolektorja. Proti slednjemu je bilo takrat vloženih več ovadb, ki so se vse izkazale za iz trte izvite. Ker pa so Petriča lažno obtoževali celo, da naj bi zlorabil položaj in si pridobil protipravno premoženjsko korist z nakupom apartmaja na Hrvaškem, sta se morali zaradi lažne ovadbe zagovarjati Urška Svetlik in Andrejka Krapš Rejc, ki sta na koncu sami pristali na zatožni klopi zaradi krive ovadbe.

Proces proti soobtoženim je zastaral, čeprav so podpisali lažno ovadbo.

A ni jim uspelo vročiti vabila Svetlikovi na včerajšnjo glavno obravnavo, dasiravno ima v Kopru odprt avstrijski konzulat vsak torek in četrtek dopoldne. Tako sodnici Mojci Lendvaj Brecelj ni preostalo drugega, kot da postopek zoper Svetlikovo izloči ter se osredotoči na preostale obtožene: ob Krapš Rejčevi je bil kot predstavnik pravne osebe Hidria Holding na zatožni klopi tudi njen sedanji direktor Iztok Seljan. Tudi pooblaščenec subsidiarnega tožilca, odvetnik Luka Markelj, je obrazložil: »Vedeli sta, da Stojan Petrič ni storil kaznivega dejanja prodaje oziroma zamenjave apartmajev, kar je razvidno iz javno razvidnih zemljiških izpiskov.« Ker so krivo ovadbo, ki jo je spisala odvetniška pisarna odvetnice Nine Zidar Klemenčič, vseeno vložili, pa – kot je zaključil Markelj – »so obe obdolženi ter pravna oseba storili kaznivo dejanje krive ovadbe«.

Sledile so nove obtožbe zoper Svetlikovo in Krapš Rejčevo: »Obdolženki in obdolžena pravna oseba sta razpolagali z vso dokumentacijo in so jo tudi aktivno posredovali novinarki Vesni Zadravec s TV Slovenija. Zadravčeva je v predhodnem sodnem postopku potrdila, da je od predstavnikov Hidrie dobila ovadbo, kupo-prodajno pogodbo in zemljiškoknjižne izpiske,« je dejstva nizal Markelj.

Toda obramba je ugovarjala – kazenski pregon je treba ustaviti, ker je postopek zastaral, saj je minilo deset let od vložitve lažne ovadbe s strani Svetlikove in Krapš Rejčeve. Sodni mlini so namreč mleli tako počasi, da je postopek zastaral. Spomnimo, glede krive ovadbe iz leta 2011 sta se obdolženki zagovarjali šele leta 2017, sodišče pa je prvi narok za glavno obravnavo razpisalo šele na zadnji dan januarja 2023.

Navkljub vsem dokazom, ki jih je zagovornik Markelj poudaril v zaključni besedi – torej da sta obe obtoženi priznali vložitev kazenske ovadbe, ki je bila kriva; pa tudi dopisa odvetniške pisarne Zidar Klemenčič, ki potrjuje vložitev krive ovadbe – je sodnica zavrnila obtožni akt: »Sodišče je vezano na opis očitkov, kot izhajajo iz obtožnega predloga. Kot je bilo že obrazloženo, je kazenski pregon zastaral.«

Petrič je sicer kot premoženjskopravni zahtevek zahteval zgolj opravičilo in nakazilo treh tisočakov Rdečemu križu v dobrodelne namene. Glede na to, da je družina Svetlik svoje deleže v Hidrii bogato prodala tujim kupcem, bi zmogli tudi vbogajme za reveže – a slovensko sodstvo je znova zamudilo priložnost za pravočasen konec sodnega postopka. Postopek zoper obdolženo Urško Svetlik je bil izločen in se bo morala zagovarjati samostojno, če bo prevzela vabilo na glavno obravnavo, saj bo (glede na časovnico) 16. februarja zastaral pregon tudi zoper njo; čeprav je vložila lažno ovadbo, jo bo najverjetneje po zaslugi hitrosti slovenskega sodstva odnesla brez posledic.