Avstrijec (32) jo je huje skupil pod Mangartom

Ob 10.35 je na pobočju okoli 200 metrov pod pristajališčem v Logu pod Mangartom (občina Bovec) padel 32-letni avstrijski jadralni padalec in se poškodoval.



Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 10.46. Avstrijec je skočil v skupini devetih oseb iz letala ene od letalskih družb, ki izvaja padalske skoke iz letala. Poškodoval se je pri pristanku na strmem skalnem pobočju v bližini soteske Fratarice pri vasi Log pod Mangartom, manj kot kilometer pred pristajališčem za jadralne padalce.



Posredovali so reševalci GRS Bovec, nato pa so poškodovanca prevzeli člani dežurne ekipe GRS za reševanje v gorah in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnico na Jesenice. Bil je pri zavesti.



O nesreči je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Bovec nadaljujejo preiskavo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.