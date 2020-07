Na mejni prehod Obrežje je v četrtek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenih vozil. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu je bilo ugotovljeno, da je bil audi Q3 ukraden v Švici.



Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.