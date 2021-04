Auč: voznik bo plačal skoraj 3000 evrov kazni

Patrulja policijske postaje Gorišnica je v noči na torek na območju občine Cirkulane ustavila voznika osebnega vozila znamke Volkswagen. V postopku so policisti ugotovili, da voznik nima vozniškega dovoljenja ter da v cestnem prometu vozi neregistrirano vozilo, na katerem je bila nameščena registrske tablica, ki ne pripada temu vozilu.



Registrsko tablico so mu s potrdilom odvzeli. Opravljen je bil preizkus alkoholiziranosti z elektronskim indikatorjem alkohola, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da je imel voznik 1,20 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so vozniku nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila, zoper kršitelja pa so podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.



Za kršitve, ki jih je storil voznik, je predpisana globa v skupni višini 2.700 evrov.

