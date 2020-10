Atletinji namesto cedevite dajala doping

»Zagovarjala se bova, ko bova slišala izpoved Danijele Kuna,« sta včeraj v en glas poudarjala obtožena Mariborčana Igor Šalamun in Boris Špes. Okrožna državna tožilka Januša Kušar Rotman nekdanjima atletoma očita neupravičeno proizvodnjo prepovedanih snovi v športu in promet z njimi, nekdanjemu zdravstvenemu delavcu na pljučnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Borisu Špesu pa tudi kaznivo dejanje proizvodnje škodljivih sredstev za zdravljenje in promet z njimi.Oba obtožena sta se na predobravnavnem naroku pred skoraj letom dni izrekla za nedolžna, podobno redkobesedna kot včeraj sta bila tudi v ...