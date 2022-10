Aretiran, ker je stiskal za vinjeto

Stiskaštvo bo drago stalo tihotapca nelegalnih migrantov, ki so ga cestninski nadzorniki v soboto ustavili na Škofijah, ker na renault kangooju s francoskimi registrskimi tablicami ni imel vinjete. Policisti, ki so ob 11.50 prevzeli postopek, so ugotovili, da je voznik 30-letni državljan Francije, prevažal pa je še štiri državljane Iraka in državljana Afganistana. V nedeljo ob 3.20 so na bencinskem servisu v Šmarjah ustavili italijanski osebni avtomobil renault express; vozil ga je 18-letni državljan Kosova, v vozilu je bilo še osem državljanov Bangladeša, ki so prišli čez državno mejo nelegalno. Včeraj ob 1.48 so na Bivju ustavili kombi renault traffic z ljubljanskimi registrskimi tablicami; voznik, 45-letnik iz okolice Ljubljane, je prevažal 16 državljanov Iraka, ki so prišli v Slovenijo nelegalno.

Do včeraj so na PU Koper obravnavali 107 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Prijeli so 104 osumljence. »Skupno je bilo opravljenih 75 privedb osumljencev in odrejen pripor za 72 oseb. V zadnjem tednu je bilo na PU Koper prijetih 11 osumljencev. Devet jih je bilo že privedenih pred preiskovalnega sodnika in je bil za njih odrejen pripor, dva pa bosta privedena po končanih policijskih postopkih.« Policisti so na območju PU Koper v zadnjem koncu tedna sicer obravnavali 587 ilegalnih prehodov državne meje.