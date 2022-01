Aretirali moškega, ki je s kladivom uničil avto sodnika Gorazda Tivadarja

Policija je aretirala moškega, ki je sodniku Okrajnega sodišča v Ljutomeru Gorazdu Tivadarju teden dni nazaj s kladivom uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu. Tožilstvo je sprva ocenilo, da ni razloga za pripor, a si je premislilo po tem, ko je storilec zoper sodnika pisal tudi na družbenih omrežjih, je poročal Kanal A.

Gre za moškega, ki naj bi sodnika zalezoval in mu grozil že deset let. V preteklosti naj bi ga tudi fizično napadel, mu poslal več grozilnih pisem, dvakrat poškodoval zgradbo ljutomerskega sodišča, nadlegoval pa naj bi tudi sodnikovo družino in sosede.

Tivadar je bil nedavno znova žrtev napada, ko naj bi mu omenjeni moški na parkirišču pred sodno zgradbo s kladivom uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu. Napad so obsodili tako v Slovenskem sodniškem društvu kot minister za pravosodje Marjan Dikaučič in Vrhovno sodišče RS.

