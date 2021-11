Aretirali devet žensk

Gorenjski kriminalisti so preiskali več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete iz prejšnjega tedna in kazensko ovadili devet žensk iz ene od slovenskih regij. Za vseh devet so po privedbi na pristojno sodišče odredili pripor. Vse osumljenke so že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Osumljenke, stare med 19 in 46 let, so na območju Bleda in Radovljice izvrševale tatvine v šestih prodajalnah. Delovale so kot organizirana združba. Odtujene artikle so zlagale v torbe ali pod oblačila in jih odnašale mimo blagajne. Prvič so jih pri dejanju 23. novembra zalotili na Bledu, kasneje isti dan pa še v Radovljici, kjer so jih tudi prijeli.

V prijetju je sodelovalo več policijskih patrulj, ker so se osumljenke razbežale. Vsem so policisti odvzeli prostost in jih pridržali. Zasegli so jim tudi vozila. Med preiskavo so radovljiški kriminalisti zasegli različne prehrambne izdelke, izdelke za osebno nego, igrače, tekstil ter okrasne in druge artikle v vrednosti nad 3000 evrov. Večino stvari so že vrnili trgovcem.

Za kaznivo dejanje tatvine je zagrožena zaporna kazen do pet let.