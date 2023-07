Aqualuna gorela kakor bakla (FOTO)

V soboto je nekaj po 17. uri je v Termalnem parku Aqualuna zagorelo v skladišču enega izmed gostinskih lokalov. Ogenj je bil hitro pogašen, zaradi hitrega odziva zaposlenih in gasilcev pa ni bil poškodovan nihče od obiskovalcev ali zaposlenih, so sporočili iz Term Olimia. Park je tako včeraj že normalno obratoval.

Takojšnje posredovanje

Osebju termalnega parka je s pravilnim in hitrim ukrepanjem uspelo lokalizirati kraj požara do prihoda gasilcev, ki so na prizorišče prihiteli že šest minut po klicu na intervencijsko številko. V intervenciji je sodelovalo 83 gasilcev iz devet lokalnih prostovoljnih gasilskih društev – prvi so prišli člani PGD Podčetrtek in PGD Imeno, nakar so se jim pridružili še gasilci iz PGD Pristava pri Mestinju, PGD Kristan Vrh, PGD Zibika, PGD Sela–Verače–Virštajn, PGD Šentvid pri Grobelnem, PGD Mestinje in PGD Šmarje pri Jelšah, ki so ogenj, ki je zajel tudi ostrešje v velikosti okoli 100 x 15 metrov, hitro omejili in do 19. ure že pogasili, nakar so pregledali ter prezračili objekt in sanirali požarišče. Na prizorišču je ostalo več pripadnikov PGD Podčetrtek.

Zaposleni Term Olimia so poskrbeli za evakuacijo kopalcev. FOTO: bralca Tomi in Andreja

Gasilci iz lokalnih prostovoljnih društev so hitro ukrotili požar in zavarovali prizorišče. FOTO: FB/bralci časopisa Naše Oko

Ob požaru je bilo na kopališču okoli 1500 obiskovalcev, ki so jih zaposleni v termah takoj in brez večjih težav evakuirali in poskrbeli za njihovo varnost ter zaščitili kraj požara. Po podatkih centra za obveščanje je ogenj v celoti uničil inventar in ostrešje objekta, obveščene pa so bile pristojne službe. Vzrok požara in povzročena gmotna škoda v času pisanja še nista bila znana.

Prvi gasilci so prihiteli v šestih minutah po intervencijskem klicu.

Kakor je povedal vodja gasilske intervencije Miha Počivalšek ml., je ogenj izbruhnil v shrambnih prostorih: »Vzrok še ni znan, verjetno je, da je prišlo do kratkega stika. Posredovalo je okoli 80 gasilcev iz več društev. Požar je bil v rekordnem času omejen. Čestital bi gasilcem za hitro in učinkovito posredovanje.«

Bazeni že odprti

Termalni park Aqualuna je tako z izjemo gostinskega lokala, kjer je zagorelo, včeraj že normalno obratoval. Poškodovan je bil namreč samo eden od gostinskih lokalov, vsi bazeni in vse vodne atrakcije ter drugi objekti pa niso bili v nobenem trenutku ogroženi in so ostali nepoškodovani, je povedal Vasja Čretnik, vodja prodaje in marketinga Term Olimia, ki je dodal, da je bil požar videti hujši, kot se je pozneje izkazalo.

Zaposlenim in gasilcem gre zahvala, da ni bilo poškodovanih. FOTO: FB/bralci časopisa Naše Oko

Višina gmotne škode še ni znana, verjetno pa ne bo prav nizka. FOTO: FB/bralci časopisa Naše Oko

Na hitro in učinkovito posredovanje se je odzval tudi župan občine Podčetrtek Peter Misja, ki je na facebooku zapisal: »Nesreča nikoli ne počiva. Današnji požar v Aqualuni v Termah Olimia je pokazal, kaj pomenijo gasilci in prisebni zaposleni. Bazeni bodo odprti, poškodovanih ni, hvala pa vsem obiskovalcem za strpno evakuacijo in razumevanje.«

83 gasilcev iz devetih lokalnih društev se je odzvalo na klic.

Vodstvo term se vsem zaposlenim, še posebno pa gasilcem iz vseh prostovoljnih gasilskih enot zahvaljuje za hiter in pravilen odziv ter intervencijo, saj so v zelo hitrem času poskrbeli za varnost in preprečili nastanek večje škode. Vse obiskovalce, ki so zaradi evakuacije kopališča morebiti za seboj pustili razne osebne predmete, pa pozivajo, naj jih kontaktirajo.