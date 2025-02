Kriminalisti in pripadniki oddelka za kriminalistično tehniko sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so včeraj začeli iskati sledi, ki bi jih privedle do odgovora, zakaj so v ponedeljek okoli 16. ure izbruhnili ognjeni zublji v apartmajskem naselju Bolfenk na Hočkem Pohorju. Govoriti o vzroku požara je bilo v noči, ko je gorelo, preuranjeno, prav tako včeraj. Kaj je šlo narobe, da je zagorelo, se še ugotavlja, za zdaj pa so tujo krivdo izključili. Po prvi oceni policistov je škode za okoli pol milijona evrov. Poškodovanih ni bilo. Gašenje so oteževale zimske razmere. FOT...