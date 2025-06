Anže Kopitar s tožbo nad sosedi, žena Ines brez dlake na jeziku razkrila podrobnosti

Pred nekaj dnevi se je skupaj z ženo Ines v Slovenijo iz Združenih držav Amerike vrnil zvezdnik hokejske profesionalne lige NHL Anže Kopitar. Z otrokoma bosta čas pri nas seveda izkoristila za druženje z družino in prijatelji. A včeraj sta si morala več ur časa vzeti tudi za obisk kranjskega okrožnega sodišča. Zoper njuni zemljiški sosedi na Bledu, kjer imata od avgusta 2022 hišo, sta vložila tožbo, vredno 314.637,50 evrov. In to zaradi "izpolnitve pogodbe o ari".

Problem je v tem, da jima solastnici kmetijskih zemljišč, ki so v naravi travnik in gozd, segajo pa vse do vznožja hriba, na vrhu katerega je znameniti Blejski grad, nočeta prodati. Pa četudi sta se pred tremi leti s tem strinjali. Prepričani sta, da je 300.000 evrov, kolikor bi dobili z njihovo prodajo, odločno premalo.

"Ceno so nama prodajalci postavili," je med pravdanjem izpostavila Ines in tako zavrnila, da bi z možem kogarkoli silila v prodajo. In da se je na koncu, ko se posel ni izšel tako, kot je bilo dogovorjeno, počutila povsem izigrano. Denar sta namreč prodajalcem zelo hitro nakazala, saj sta želela čim prej skleniti posel in biti do vseh povsem korektna. Ines je še prepričana, da se je zadeva samo zato tako razpletla, "ker je nekdo na koncu ugotovil, da je kupec Anže".

