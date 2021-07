Anže Jelen (31) bo sedel 17 let in pol

Ker se je pogodil za pogojno kazen, je Velenjčan Anže Jelen prostodušno priznal, da je pred nekaj leti v Celovcu vlomil v Gigasport in ukradel za sedem tisočakov športnih ur garminov. »Resnično mi je žal, da sem to storil, in prav je, da za to tudi odgovarjam,« je lani dejal na celjskem kazenskem sodišču. Toda prav na tej sodniji je bil 31-letnik že prej obsojen na vrtoglavih 17 let in pol zapora zaradi tega, ker je bil na čelu hudodelske združbe, ki je na Celjskem izvedla štiri brutalne rope. Teh očitkov na svoj račun pa Jelen ni priznal. Ko je izvedel za prvostopenjsko obsodbo, da je kriv, s...