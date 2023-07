Anton v policista izstrelil 22 nabojev, nato si je hotel soditi sam

En teden je minil od dogodka v Šmarjeti, ko je pijani voznik, jezen, ker so mu policisti začasno vzeli vozniško dovoljenje, streljal na policista. Nerazumljivo dejanje, ki je pretreslo Dolenjsko, bi se kaj lahko končalo tragično, če ne bi policista reagirala tako prisebno in taktično, da sta, ko sta namere voznika opazila v ogledalu, speljala sunkovito in sklonjena. Tako sta zavarovala svoje življenje, saj drugega varnega zaklona nista imela, prav tako ne časa, da bi streljala nazaj. Kot je pokazala preiskava, je 62-letnik na policista streljal z avtomatsko puško, tako imenovanim ruskim špaginom, gre za močno vojaško orožje. Kar 22 tulcev so našli na kraju streljanja, v vozilu je končalo 20 nabojev, eden od njih je lažje poškodoval policistko.

Vrnil se je in streljal

S Policijske uprave Novo mesto so prve informacije podali že na dan dogodka, zdaj pa je znanih več ugotovitev. »Prejšnji četrtek sta v Šmarjeti nekaj po 14. uri 35-letna policistka in 25-letni policist s Policijske postaje Novo mesto opravljala kontrolo prometa. Ustavila sta 62-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredila preizkus. Alkotest je pokazal 0,69 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (1,4 promila), zato sta mu skladno s predpisi odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljnjo vožnjo. Kršitelj, ki si je med postopkom uredil prevoz do doma in zagotovil odvoz vozila, se je z ugotovitvami strinjal in podpisal zapisnik o preizkusu,« je povedal Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, in dodal, da sta policista v naslednjih osmih minutah, ko je 62-letnik zapustil kraj, nadaljevala kontrolo prometa in opravila postopek še z enim voznikom, potem pa sedla v policijski avto in se nameravala odpeljati.

V Šmarjeti so na kraju streljanja našli 22 tulcev. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Dejanje bi se lahko končalo tragično, če ne bi policista reagirala prisebno in taktično in sta, ko sta namere voznika opazila v ogledalu, speljala sunkovito in sklonjena.

V tistem je policist v vzvratnem ogledalu opazil, da se je 62-letni kršitelj vrnil z istim vozilom. Iz njega je vzel puško in začel streljati na policista. Po streljanju je pobegnil, kasneje so ga našli hudo poškodovanega na domačem dvorišču, kjer si je hotel soditi sam s strelom v glavo z malokalibrskim revolverjem. Takoj so mu dali prvo pomoč, reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po zadnjih informacijah je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Preiskava na treh lokacijah

Kriminalistična preiskava je potekala na treh lokacijah. Na kraju streljanja v Šmarjeti so kriminalisti našli 22 tulcev. Skupaj s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija so opravili tudi ogled oziroma preiskavo poškodovanega službenega vozila, zadelo ga je kar dvajset krogel, močno je poškodovano tudi v notranjosti.

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

62 -letni kršitelj se je vrnil z istim vozilom, iz njega vzel puško in začel streljati na policista.

Na domu osumljenca so na podlagi odredbe sodišča v Novem mestu opravili hišno preiskavo in preiskavo osumljenčevega vozila. Našli in zasegli so štiri kose dolgocevnega nelegalnega orožja, za katero ni imel dovoljenj, ter več različnih nabojev za orožje. Zoper osumljenca, gre za Antona Novaka iz okolice Šmarjete, bodo kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi poskusa umora. Kazenski zakonik za umor določa najmanj petnajst let zapora, poskus pa se lahko kaznuje mileje. Kot je poudaril Štern, ima osumljeni prazen kazenski list, prav tako v policijskih evidencah nima zaznambe za kakšno kršitev cestnoprometnih predpisov, kar kaže na to, kako nepredvidljivi in nevarni so lahko postopki, ki jih vodijo policisti.