Članom kriminalne združbe sodijo kar na Gospodarskem razstavišču

Začelo se je sojenje članom največje mamilarske združbe, ki je po trditvah tožilstva organizirala, preprodajala in proizvajala prepovedane droge. Ker je bila kriminalna združba prevelika za dvorano okrožnega sodišča v Ljubljani, so sojenje preselili na Gospodarsko razstavišče, je poročal Svet na kanalu A.



Obtoženih je bilo 33 oseb, a sodijo še štirinajstim, saj jih je devetnajst krivdo že priznalo. Prvoobtoženi Aleš Župančič, ki naj bi bil vodja hudodelske združbe, krivde ni priznal. Med obtoženimi je tudi Anis Ličina, ki je novembra lani pozival k protestom, ti pa so se končali z nasiljem.



Obtožnica, ki jo je pred sodiščem prebrala državna tožilka Tamara Gregorčič, obtožene tako bremeni, da so najmanj od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije trgovali s heroinom, kokainom, ekstazijem, konopljo, hašišem in amfetamini.

