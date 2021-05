Anica umrla v bolnišnici

Tudi ona je storila prekršek z vožnjo v napačno smer.

Ogroženi kolesarji

Nesrečna Anica Gregor je postala že 6. smrtna žrtev prometnih nesreč v Pomurju od začetka letošnjega leta.

Minulo nedeljo zvečer so iz tukajšnje splošne bolnišnice obvestili policiste, da je zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v torek, 18. maja, umrla 75-letna ženska. Po naših podatkih gre zaiz bližnje Cankarjeve ulice v Murski Soboti, ki bi v prihodnjih dneh dopolnila 76 let. Nesreča se je zgodila malo pred 7. uro v dvopasovnem krožišču Cankarjeve, Gregoričeve, Bakovske in Panonske ulice.Kot so ugotovili policisti, jo je povzročil voznik avtobusa, ki je na prehodu za pešce in kolesarje pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je vozila po levi kolesarski stezi, ter jo zadel. Na avtobusu ni bilo potnikov, ženska pa je bila posebno hudo telesno poškodovana, so sporočili policisti.Kot je sporočila, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, bodo po vseh zbranih obvestilih zoper voznika avtobusa podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, prekršek pa je storila tudi kolesarka, ki je vozila po napačni strani.Nesrečna Anica Gregor je že 6. smrtna žrtev prometnih nesreč v Pomurju od začetka leta. V enakem obdobju lani so umrli trije udeleženci v prometu, predlani pa je v vsem letu v prometnih nesrečah v Pomurju umrla ena oseba.Vse do konca maja po vsej Sloveniji potekajo dejavnosti za večjo varnost kolesarjev v cestnem prometu. Glavni cilj je zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudo poškodovanih kolesarjev ter omogočiti varno kolesarjenje. Na območju PU Murska Sobota je bilo v obdobju od leta 2015 do 2020 v prometnih nesrečah udeleženih 434 kolesarjev: trije so umrli, 81 pa je bilo hudo poškodovanih.Njihov delež v nesrečah je 5,3-odstoten, bolj pa vzbuja skrb podatek, da je delež mrtvih 11,5-odstoten, delež hudo telesno poškodovanih (glede na vse hudo poškodovane) pa celo 28-odstoten.»Kolesarji so ena od najbolj ogroženih in izpostavljenih skupin prometnih udeležencev. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, predvsem zaradi izsiljevanja prednosti in neprilagojene hitrosti. Več kot polovica prometnih nesreč pa se zgodi zaradi napak ali neustreznega ravnanja kolesarjev. Zato bodite kolesarji v prometu vidni in previdni. Preostale udeležence pa pozivamo, naj bodo pozorni na kolesarje, še posebno na otroke in starejše. Kolesarjenje je namreč zdravo, aktivno in prijetno, zato poskrbimo, da bo tudi varno,« pravi Suzana Rauš.