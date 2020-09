Andrejeva sumljiva smrt še nepojasnjena, starša prepričana v nestrokovnost policije

Andrejev avto, v katerem sta oče in mama na enega bolj vročih avgustovskih dni v lanskem letu odkrila njegovo razpadajoče truplo. FOTO: Gordana Stojiljković

Postavitev neodvisnega izvedenca

Brez sodne obdukcije

»Okolica kaznivega dejanja policistov sploh ni zanimala, še več, trak so postavili več kot mesec po dogodku. Preiskovali so tako, da v avtu niso našli bančne izkaznice, niti potnega lista, računa s Petrola, to sem našla jaz,« je ogorčena mama. V avtu ni bilo kante za bencin, ki jo je vzel s seboj, kar se vidi na kameri. Na desni roki ni imel več usnjene zapestnice. Sedel je bos brez natikačev. Voznikova vrata so bila deloma zaprta, šipa do konca odprta, gretje avgusta v največji vročini do konca vključeno. Pri sebi ni imel dokumentov, čeprav jih ima vedno s seboj. Ni bilo mobilnega telefona – še več, ta se je gibal tudi po njegovi smrti. V njegovi denarnici je bila tuja zdravstvena izkaznica, pa kartica Slovenskih železnic, ki ni bila njegova. Na sebi ni imel očal, ki jih je vedno uporabljal za vožnjo. To je le nekaj dejstev, do katerih so se dokopali starši. Zahtevali so sodno obdukcijo, a opravljena je bila le sanitarna, pa še to, poudarjajo starši, je šlo tako ekspresno, da je bilo truplo drugi dan ob 10. uri že na Žalah. Čeprav le sanitarna, poudarjajo, pa ta vendar dokazuje to, kar trdijo: Andrej ni bil pod vplivom mamil.

Prisotnost še ene osebe

Lidija Bajželj je prepričana, da so Andrejevi morlici na prostosti. FOTO: Gordana Stojiljković

»Njegovo že nagnito truplo sva odkrila sama, ne policija, ki svojega dela ni opravila tako, kot je treba. Andrej se ni predoziral,« je leto dni po smrti 32-letnegaiz Ljubljane še bolj prepričana njegova mama. Z možem že leto dni na lastno pest raziskujeta, kdo stoji za tragično smrtjo njunega sina, ustanovila sta tudi profil na facebooku Pravica za Andreja – poiščimo morilca.Njen boj z mlini na veter na Slovenskih novicah spremljamo že nekaj časa, po enoletnem pingpong dopisovanju med policijo, tožilstvom in starši, med sprejetimi sklepi in zavrženimi ovadbami ter usodnim stavkom – predoziranje – je te dni, ko mineva eno leto od dogodka, dosegel svoj vrh s pravnim dejanjem, ki ga v dolgoletni praksi črne kronike ne pomnimo, ne pomni pa ga niti odvetnik, ki v pravnih dopisovanjih zastopa starše.»Na sodišče smo podali predlog, da to samo preizkusi določena dokazna dejanja, da torej izvede določena preiskovalna dejanja. Kot veste, je tožilstvo kazensko ovadbo policije zavrglo, strokovnost policije pa je v tem primeru precej vprašljiva. Vprašanje je, ali ni naredila napake, ko se je v najbolj zgodnji fazi preiskave preveč osredotočila le na eno okoliščino, in sicer na predoziranje, pri tem pa prezrla vse druge okoliščine, čeprav so jih starši nanje opozarjali že takoj na začetku. Vprašanje je, ali so morebitni dokazi zdaj sploh dosegljivi. Truplo je razpadlo, ljudje so nemoteno hodili po kraju kaznivega dejanja, saj ni bilo primerno označeno s policijskim trakom, tiste najbolj elementarne stvari so izostale,« poudarja odvetnik Kovačič Mlinar.Kar si želijo doseči, je postavitev neodvisnega izvedenca toksikološke stroke, »ki bo povedal, da so v krvi našli alkohol, ni pa bilo niti ene same sledi mamila. A še vedno trdijo, da je šlo za predoziranje oziroma da so mamila povzročila zastoj srca. Vse skupaj je bilo eno samo sklepanje,« pravi odvetnik in pojasnjuje, zakaj je tako pomembno, da se vsaka sumljiva smrt preišče tako, kot je treba.»Že to, da staršem umre otrok, je velika stiska in breme. Če ne vedo, zakaj je umrl oziroma kaj se mu je zgodilo, nimajo miru, ki ga potrebujejo, da naredijo korak naprej v življenju. Ne morejo narediti zaključka. Zato je treba v teh primerih ravnati še bolj skrbno,« poudarja odvetnik.Andrej je izginil na dan Marijinega vnebovzetja. Ko se ni vrnil domov po svojo psičko, ki jo je v varstvo pustil očetu in mami, sta ga prijavila kot pogrešanega. Tri dni pozneje sta ga našla mrtvega v avtu na območju vrtičkov na Rakovi jelši.»Ker je bil Andrej bivši odvisnik od drog, so na daleč ocenili, da se je predoziral, čeprav je sanitarna obdukcija dokazala, da v krvi ni imel nobenih psihoaktivnih substanc, imel pa je alkohol,« je ogorčena mama, ki je policiste ves čas opozarjala na vse sumljive okoliščine. Tudi Kovačič Mlinar je prepričan, »da so se policisti že na začetku odločili, da gre za odvisnika, da je naredil samomor, čeprav gibanje njegovega mobilnega telefona po njegovi smrti kaže najmanj na prisotnost druge osebe, če pa je šlo za t. i. overdoze, morajo preiskati, kdo mu je drogo prodal«.A tožilstvo je zavrglo tako ovadbo zoper domnevnega osumljenca zaradi prepovedane prodaje drog kot tudi ovadbo zoper neznanega storilca zaradi kaznivega dejanja. Kot smo zapisali na začetku, pa Bajžljeva še nista vrgla puške v koruzo.