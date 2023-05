Američani in Europol nad hudodelsko združbo, policijske akcije tudi v Slovenji

V več evropskih državah poteka velika policijska akcija razbijanja kriminalne združbe, ki je osumljena tihotapljenja kokaina, heroina, hašiša ter celo strelnega orožja in eksploziva, poročajo hrvaški mediji. Velika policijska akcija naj bi potekala na ozemljih Bosne in Hercegovine, Belgije, Italije, Nizozemske, Nemčije in Slovenije.

Vprašanja, kaj se dogaja in ali so na slovenskih tleh koga pridržali, smo naslovili na slovensko policijo. Njihove odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

V akciji naj bi sodelovala ameriška agencij za boj proti drogam in Europol in policije omenjenih držav. Koordinatorji akcije naj bi bili po poročanju Jutarnjega hrvaški policisti, ki preiskujejo stanovanja in poslovne prostore v Zagrebu in Reki. Dodajajo še, da naj bi bili nekateri osumljenci obtoženi likvidacije zaščitenih prič in visokih policijskih uradnikov.