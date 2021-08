Alpinist padel v severni steni Triglava

Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi in razmeram so gorski reševalci tudi ta konec tedna posredovali v visokogorju. Helikopter je pri reševanju posredoval trikrat.



Na poti proti Debeli peči v občini Gorje je planinko obšla slabost, zato so posredovali reševalci iz Radovljice in dežurne ekipe GRS na Brniku ter jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Jesenicah.



S policijskim helikopterjem so okoli 11. ure reševali alpinista, ki je padel v severni steni Triglava v Bavarski smeri. Posredovali so reševalci iz Mojstrane, ki so ponesrečenca prepeljali v bolnišnico.



Bohinjski reševalci pa so okoli 17. ure pomagali na planini Uskovnica. Občan je padel in se poškodoval. Z ekipo nujne medicinske pomoči Bohinj so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico.

