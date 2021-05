Alojzija ubili, truplo izginilo

V Novicah smo že poročali o skrivnostnem izginotju 79-letnega Alojzija Zitnika, ki je bil rojen na sončni strani Alp, nato so ga življenjska pota odnesla v Nemčijo, točneje v Frankfurt. Po uspešni karieri in družinskem življenju je dočakal pokoj, njegov konjiček so bili starodobni avtomobili. Iskali so ga s psi in helikopterjem, a brez uspeha. FOTO: Policija Nato se je 21. januarja letos odpeljal do svojega zemljišča z avtomobilsko delavnico v Hammersbachu, ki ga je oddajal 57-letnemu Ralfu H. Spletna stran Kreisanzeiger in časopis Bild sta na fotografijah pokazala delavnico, ki jo je vodil Ra...