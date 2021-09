Almir Pehlić (25) na instagramu objavljal fotografije golih deklic

Petindvajsetletni Kamničan Almir Pehlić je imel na videz dokaj urejeno življenje, hodil je v službo, živel je pri materi. Europolovci pa so pred letom dni slovenske policiste obvestili, da na svetovnem spletu izvaja kaznivo dejanje, za katero je po slovenski zakonodaji zagrožena kazen do osmih let zapora: prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva mladoletnih oseb. Znašel se je v priporu, obsojen pa je bil na leto in pol zapora. Toda izkazalo se je, da to ni bil njegov edini tovrstni greh, zato so ga znova povabili na ljubljansko okrožno kazensko sodišče. Na narok g...