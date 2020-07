V sredo okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča v Vrbovcah na območju PP Šentjernej.



Policisti so ugotovili, da je 78-letni traktorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste. V litru izdihanega zraka je imel 0,69 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.