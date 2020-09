Alkoholiziran avtobusar vozil otroke

Na območju PU Celje so včeraj opravili poostreni nadzor, s katerim so preverjali, kako varen je prevoz otrok v šole in domov.



Nadzor je obsegal 57 voznikov avtobusov. Na Koroškem je imel eden od njih v jutranjih urah, ko je v šolo peljal otroke, 0,32 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zasegli vozniško dovoljenje, ga izločili iz prometa, njegov delodajalec pa je zagotovil nadomestnega voznika. Sledi obdolžilni predlog.



V okolici šol so kontrolirali 84 voznikov osebnih vozil, ki so v šolo oziroma domov vozili otroke. Šest voznikov ni uporabljalo varnostnih pasov, kar devet pa jih ni poskrbelo za varno namestitev šolarjev v zadrževalnih sistemih.



Zaradi ugotovljenih kršitev bodo podobne nadzore nadaljevali tudi v prihodnje.