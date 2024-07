Alkohol pili na vlaku, posredivati je morala policija

Včeraj ob 11.47 so na PU Koper prejeli prijavo, da je na vlaku od Kozine proti Kopru več oseb, ki so pod vplivom alkohola.

Policisti so identificirali več oseb, 58-letnemu in 46-letnemu moškemu so izdali plačilni nalog, ker sta se nedostojno vedla, razgrajala in vpila na vlaku, ostale so opozorili.

Ugotovili so, da so alkohol pili na vlaku