Alkohol nikakor ne sodi za volan: ujet med vožnjo

V ponedeljek nekaj po 1. uri v nočnem času, so policisti na območju Nove Gorice ustavili in kontrolirali 37–letnega voznika osebnega avtomobila. V nadaljevanju postopka so mu odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola, in sicer je imel 0.80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Hujšemu kršitelju cestnoprometnih predpisov je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, čaka ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Bodite odgovorni vozniki – preden se usedete za volan, ne uživajte alkohola!

Policija ponovno opozarja, da vozite v ustreznem psihofizičnem stanju, saj alkohol, prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi ter utrujenost bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem prometu!

Ni poti nazaj

»Vse udeležence v cestnem prometu opozarjamo, da alkohol nikakor ne sodi za volan, saj je prav ta največkrat soodgovoren za prometne nesreče, ki se pogosto končajo z najhujšimi posledicami, tj. invalidnostjo ali s smrtjo. Nastalih posledic in odgovornosti se je potrebno zavedati bistveno prej, saj ko te nastanejo, je žal prepozno in poti nazaj ni več. Zato ne dopustite, da bi zaradi vašega neodgovornega ravnanja ugasnilo življenje. Poskrbite, da za volanom vozila nikoli ne sedi nekdo, ki uživa alkohol oziroma krmilo vozila raje prepustite trezni osebi. V primeru, da bi uživali alkoholne pijače ne glede na zaužito količino, pa se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu. S tem boste za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu poskrbeli, da bodo naše ceste bolj varne in posledično tudi manj tragične,« je opozoril Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica in samostojni policijski inšpektor.

Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd. V cestnem promet to pogosto pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, ne vklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč itd.