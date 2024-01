Pijan zbil štiri pešce. Pijan z avtom ubil drugega voznika. Pijana trčila v svetilko. To so le trije naslovi člankov v Novicah v letu 2023, ki pričajo o tem, kako neodgovorno in nevarno je pod vplivom alkohola sesti za volan. Blaž Končar je pijan zbil štiri pešce. FOTO: Aleksander Brudar Blaž Končar je 28. januarja, pet minut pred eno uro zjutraj, le slabih 300 metrov pred svojim domom v Spodnjem Hotiču trčil v kolono štirih pešcev. Trije so se pri tem lažje poškodovali, eden huje. In četudi je več kot pol leta zatem na sodišču priznal krivdo, da je tistega dne zagrešil kaznivo dejanje nevar...