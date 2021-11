Alkohol in neprilagojena hitrost: zletela sta s ceste

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o dveh prometnih nesrečah mladih voznikov. Nekaj pred 17. uro so bili policisti iz Dolenjskih Toplic obveščeni o prometni nesreči pri Dvoru, kjer je voznik osebnega avtomobila zapeljal v jarek.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča v Dobravi, na območju policijske postaje Brežice. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo izdali plačilni nalog.