Aljoša in Jure umrla pod Skuto. Kaj je šlo narobe, bo za vselej ostalo skrivnost

Minuli konec tedna je bil znova črn, tako na naših cestah, kjer sta samo na Celjskem umrla dva človeka, kot tudi v gorah, kjer sta se smrtno ponesrečila dva alpinista. V petek zvečer se je tragična prometna nesreča zgodila na avtocesti med Šentrupertom in Vranskim, v njej je zaradi hudih poškodb umrl 61-letni motorist, državljan Nemčije, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in zdrsel v betonsko ograjo. V soboto, okoli 21.30, pa je 46-letni mopedist na cesti med Veliko Pirešico proti Ložnici pri Žalcu zapeljal na bankino in nato v obcestni jarek. Tudi on se je tako hudo poškodoval, da je n...