Aleša sta odrešili nepismeni priči

Pred letom in pol, bil je 12. julij, nekaj pred deseto zvečer, je bil 52-letnik s Senovega žrtev ropa. Ravno se je vračal iz službe, ko je do njega pristopil zamaskiran moški, mu v glavo z razdalje 15 ali 20 centimetrov uperil pištolo in zahteval denar, ter mu zagrozil, da ga bo ustrelil, če ga ne dobi. Ropar je s 410 evri pobegnil proti parkirišču bloka na Titovi cesti, žrtev pa je takoj poklicala policiste. Ti so hitro prispeli, dober teden dni pozneje pa so, tudi ob pomoči očividcev in občanov, stopili na prste osumljencu, takrat 20-letnemu Alešu Planincu s Senovega, ki pa je bil kljub rosnim letom že obsojen zaradi tatvine.

Zgodilo se je sredi Senovega.

Dober teden dni po ropu so kriminalisti opravili hišno preiskavo Planinčevega doma, in kot so takrat sporočili z novomeške policijske uprave, so našli in zasegli imitacijo pištole, s katero je izvedel rop, 20-letniku pa so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor. Na predobravnavnem naroku krivde pred sodnico Cvetko Ogorevc Sotelšek ni priznal, tožilka Andreja Haler pa mu je takrat v zameno za priznanje »ponudila« eno leto zapora in preklic pogojne kazni.

Naj si poišče službo

A prav zaradi hišne preiskave je bil del dokazov izločen, saj je sodišče pretehtalo, da ta ni bila zakonita, na kar je na predobravnavnem naroku opozarjala Planinčeva zagovornica, odvetnica Božena Vučajnk. Pri hišni preiskavi sta kot priči sodelovala dva Roma, ki nista znala toliko brati, da bi lahko preverila vsebino zapisnika o hišni preiskavi in tako opravila svojo nalogo.

1 leto in štiri mesece zapora je predlagal tožilec.

Ker je bil del dokazov izločen, je bila zadeva dodeljena drugemu sodniku, tokrat Gojmirju Pešcu, ki pa je po dokaznem postopku zaključil Planincu v prid in ga oprostil obtožbe, saj posamezni indici, ki so ostali (med drugim rdeč pulover s kapuco, pa slika denarja, ki jo je poslal prijatelju), niso dovolj za tisto stopnjo gotovosti, ki je potrebna za obsodilno sodbo. »Dokazi, ki so ostali v spisu, ne zadoščajo za obsodbo, nisem pa seznanjen z dokazi, ki so bili iz spisa izločeni. Tokrat ste imeli srečo, vam pa toplo priporočam, da se na zanašate na to, da vas bo spremljala tudi naslednjič. Zato predlagam, da si uredite življenje in si poiščete službo,« je Planincu svetoval sodnik Pešec.

Tožilec Jože Zevnik, ki je prepričan, da so Planincu očitki iz obtožbe dokazani, je že napovedal pritožbo na oprostilno sodbo na višje sodišče, sicer pa je v zaključni besedi predlagal leto in štiri mesece zapora.