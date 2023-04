Aleša Hojsa med kofetkanjem »napadel« moški: ogorčen objavil fotografije (FOTO)

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je v času epidemije covida-19 javnost med drugim obveščal o spremenjenih odlokih glede omejevanja gibanja, je bil kot kaže tarča napada za Bežigradom v Ljubljani. Kot je zapisal na twitterju, je bil na jutranji kavi z nekdanjim ameriškim veleposlanikom Josephom Mussomelijem, ko je k njemu stopil neznanec, mu začel groziti, ga napadel in na koncu pobegnil – »mi začne groziti, me napade, nato pa zbeži«.

Hojs je na twitterju objavil fotografije domnevnega napadalca s hrbtne strani in dodal, da se je ljubljanska policija hitro odzvala na njegov klic.

Zlil mu je vodo na glavo

»Policija je bila zelo hitro na lokaciji. Bili so korektni in strokovni. Prav težkega dela z identifikacijo napadalca ne bi smeli imeti, saj naj bi bil redni gost lokala,« je navedel Hojs.

Za Novo24 je pojasnil, da je k sosednji mizi sedel gospod, ki ga je sprva le bežno opazil, nato je vstal, si natočil vodo in stopil do njune mize ter mu fizično in verbalno zagrozil, »naj se le pazi«. Hojsu naj bi očital njegovo delo v času mandata prejšnje vlade Janeza Janše. »Polil mi je vodo po glavi, po obleki, potem pa je iz lokala zbežal,« je povedal Hojs.

Sum kaznivega dejanja grožnje

Na policiji smo preverili podrobnosti dogodka, a so nam zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov lahko zgolj potrdili, da še »zbirajo obvestila o morebitnih razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje grožnje, katerega osumljenec je še neznan«. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.