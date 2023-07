Aleš zaradi neprilagojene hitrosti do smrti zbil Roberta, zdaj znana kazen

Z izvedbo nekaj dokazov, zaključnimi govori in izrekom pogojne sodbe je sodnica okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalija Goldinskij Husar končala glavno obravnavo zoper 25-letnega Aleša Ošlaja iz Gomilice v občini Turnišče. Obsodila ga je na pogojno zaporno kazen.

Odvetnik je spomnil, da je bil obtoženi povsem trezen, pešec pa ne ter da je njegov varovanec vozil avtomobil s hitrostjo, manjšo od dovoljene.

Okrožni državni tožilec Borut Horvat mu je očital kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom. Bilo je 8. aprila 2021 okrog 22.05, ko je takrat kot 23-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti Črenšovci–Turnišče pred naseljem Gomilica zaradi neprilagojene hitrosti trčil v 47-letnega pešca Roberta Šarkezija, imenovanega Ščuka, iz bližnjega naselja Gomilica, ki je hodil v isti smeri in ob sebi potiskal kolo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Obtoženemu so očitali, da je pešca prehiteval v premajhni bočni razdalji, zaradi česar je s sprednjim desnim delom vozila znamke Golf približno dva metra levo od desnega roba vozišča trčil v levo nogo pešca. Ta je padel na vetrobransko steklo, pri čemer si je zlomil vratno vretence in dobil še druge poškodbe, zaradi katerih je umrl. Kot so ugotovili preiskovalci, je bil pešec oblečen v črna oblačila in je hodil po sredini desnega smernega vozišča.

Ogleda kraja nesreče sta se udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik Branko Palatin in okrožna državna tožilka Manuela Frumen. Voznik, ki je, mimogrede, tudi doma iz Gomilice in se je takrat vračal iz službe v Carthagu (Odranci), je opravil test prisotnosti alkohola, ki pa je bil negativen. Odrejena je bila tudi obdukcija trupla pokojnega pešca, za katerega so ugotovili prisotnost alkohola.

Sodnica je obdolženemu izrekla leto in dva meseca zapora s preizkusno dobo dveh let.

Ošlaj na predobravnavnem naroku ni priznal krivde. Zato je sodnica na glavni obravnavi izvedla predlagane dokaze, zaslišala priče ter izvedenca prometne stroke. V zaključnem govoru je tožilec Horvat zatrdil, da je obtoženemu kaznivo dejanje dokazano, ter predlagal, da mu sodišče izreče zaporno kazen v trajanju enega leta in štiri mesece ter stransko sankcijo prepovedi vožnje vozil kategorije B.

Povsem drugačnega mnenja je bil zagovornik obtoženega, odvetnik Branimir Šijanec, ki je bil prepričan, da kaznivo dejanje z ničimer ni dokazano. Vztrajal je, da je pešec med hojo po desnem robu ceste v enem trenutku, opotekajoče se in nenadzorovano, zavil v levo in se trčenja ni dalo preprečiti. Odvetnik je spomnil, da je bil obtoženi med vožnjo povsem trezen, pešec pa ne. Ob tem je njegov varovanec vozil avtomobil s hitrostjo, manjšo od dovoljene. Zaradi vsega je predlagal izrek oprostilne sodbe. S tem se je strinjal tudi obtoženi, ki je obžaloval, da je Šarkezi umrl v nesreči, ki pa je sam, kot je dejal, ni mogel preprečiti.

Sodnica Natalija Goldinskij Husar je suvereno končala prvostopenjsko sojenje. FOTO: Oste Bakal

Sodnica se je odločila, da je Ošlaj kriv povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Izrekla mu je leto in dva meseca zapora ter stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila kategorije B za osem mesecev, ki pa ne bosta izrečeni, če v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Sodba še ni pravnomočna, saj sta obe strani napovedali pritožbo.