Aleš ob 300 tisočakov umazanega imetja, ostal brez parcel in avta

Aleš Zupančič iz Most pri Komendi, ki na ljubljanskem okrožnem sodišču v kazenskem postopku odločno zavrača očitke, da je bil od leta 2019 vodja kriminalne združbe, ki da se je ukvarjala z mamili, bo ostal brez dobrih 300 tisočakov imetja. Sodba pravdnega oddelka taistega sodišča, ki je njemu in sotoženima odvzelo premoženje, ker izvira iz nelegalnih poslov z mamili, za katere je že bil obsojen pred leti, je namreč prestala sito višjega sodišča.

Zupančič je bil 2018. na celjskem sodišču po priznanju vpletenosti v trgovino z drogo obsojen na dveletno kazen vikend zapora in denarno kazen. Specializirano tožilstvo je po opravljeni finančni preiskavi zoper Zupančiča, povezano osebo Sandro Sever in družbo Lubrio junija 2019 vložilo tožbo po zakonu o odvzemu nezakonitega premoženja (Zopni). Z njo je zahtevalo odvzem imetja, pridobljenega z nelegalnimi posli z mamili, in sicer skupno petih parcel (dve v katastrski občini Zalog, dve v Mostah, ena v Studorju), poslovnega deleža v družbi Lubrio, denarja na bančnih računih in avtomobila VW golf.

Kokain v koprski luki

Lanskega marca je prvostopenjsko sodišče tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti, a so se toženi pritožili na višje sodišče. To je, kot so nam potrdili na tožilstvu, 22. februarja zavrnilo njihove pritožbe in potrdilo prvostopenjsko sodbo: »S pravnomočno sodbo se je toženim strankam odvzelo in postalo last Republike Slovenije več premoženjskih predmetov v ocenjeni skupni vrednosti 336.604 evrov, in sicer pet nepremičnin (od tega ena v deležu do polovice), denarna sredstva na petih bančnih računih, poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo in osebno vozilo.«

Del izplena med racijami in hišnimi preiskavami FOTO: Policija

Se pa Zupančič, z vzdevkoma Kapo in Bazenar, trenutno na ljubljanskem okrožnem sodišču brani očitkov, da je vpleten v mamilarsko združbo, menda celo večjo od tako imenovanih Balkanskih bojevnikov, ki je po trditvah tožilstva organizirala, preprodajala in proizvajala prepovedane droge. Obtoženih je bilo 33 oseb, a sodijo še štirinajstim – devetnajst jih je namreč krivdo že priznalo in jim je sodišče že izreklo kazni.

Tožilstvo različnim članom hudodelske združbe pod domnevnim vodstvom Zupančiča, ki naj bi vse skupaj vodil kar med prestajanjem vikend zaporne kazni, očita različne vloge pri proizvodnji, prenašanju, hrambi, organiziranju transporta različnih vrst drog, tudi pri poskusu transporta velike količine kokaina v pristanišče Koper. Poskusni prevoz 30 kilogramov v Luko Koper jim je uspel, zato so v Južni Ameriki naročili še 300 kilogramov kokaina, a se jim je zalomilo, saj ga je policija zasegla.

Zupančič, kot rečeno, očitke zavrača. Ravno za danes je predvideno nadaljevanje glavne obravnave.

Dve zavrnilni sodbi

Pričakovanja od zakona, s katerim bi država zasegla umazano imetje, so bila ob njegovem sprejemu, spomnimo, precej visoka kljub nekaterim pomislekom glede ustavne spornosti nekaterih določb. Potem ko je ustavno sodišče julija 2018 zaradi prepovedi povratne veljave zakona razveljavilo en člen omenjenega zakona, je bil to za tožilstvo precejšnji udarec, saj je moralo umakniti enajst tožbenih zahtevkov in eno pritožbo, na podlagi katerih je sodišče nato postopek ustavilo.

9 pravdnih zadev je zdaj v teku.

Med toženimi, ki jih je nadaljnjega postopka »rešila« odločba ustavnega sodišča, so bili prvak SDS Janez Janša, paroh Peran Bošković, nekdanji mariborski župan Franc Kangler in njegova hči, dediči pokojnega Jožeta Zagožna, prvoobtoženi v zadevi Balkanski bojevnik Dragan Tošić …

A kljub temu na tožilstvu niso vrgli puške v koruzo. Po izdaji ustavne odločbe so vložili 14 tožb, in sicer zoper 24 fizičnih in štiri pravne osebe, v skupnem znesku 4,770.234,19 evra. »Od izdaje navedene odločbe ustavnega sodišča pa do danes je prvostopenjsko sodišče izdalo osem sodb, pri čemer ena še ni pravnomočna. V štirih je bilo tožbenemu zahtevku ugodeno, v eni je bilo tožbenemu zahtevku delno ugodeno, v eni je bil z delno sodbo zavrnjen tožbeni zahtevek zoper drugo toženo stranko, dve sodbi pa sta bili zavrnilni. Poleg navedenega pa je bila v štirih zadevah sklenjena sodna poravnava,« so nam sporočili s tožilstva.

Trenutno je v teku devet pravdnih zadev zoper 15 fizičnih in eno pravno osebo v skupni vrednosti 2,882.119,81 evra, dodajajo.