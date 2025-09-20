Aleš med varjenjem v skladišču ni poskrbel za protipožarne ukrepe

VELIKANSKA ŠKODA, MILA KAZEN

Aleš Langerholc, obtožen za povzročitev požara, priznal krivdo.

Le slabo leto in pol po strahovitem požaru v skladišču pnevmatik v škofjeloški industrijski coni Trata smo že dobili sodni epilog. Aleš Langerholc, direktor škofjeloškega podjetja Lango Plus, d. o. o., katerega del je bilo skladišče, je na včerajšnji prvi sodni obravnavi na Okrožnem sodišču Kranj priznal krivdo in prejel eno leto pogojne kazni. Požar 24. januarja 2024 je zelo prestrašil okoliške prebivalce, saj so se ognjeni zublji in črni gosti oblaki dima vili visoko v nebo, gasilo pa ga je 130 gasilcev iz Škofje Loke in bližnjih občin. Na srečo ekološke katastrofe ni bilo, prav tako ne ...