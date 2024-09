Aleš sinu priznal: »Babico sem ti ubil,« a zagovarjati se ni želel

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes stekla glavna obravnava v sojenju 40-letnemu Alešu Krošlju, ki mu tožilstvo očita uboj 67-letne matere. Krošelj se danes ni želel zagovarjati, medtem ko je sodnemu izvedencu med pregledom dejal, da se ne spomni ničesar.

Njegov zagovornik tožilstvu očital pomanjkanje dokazov

Tožilec Sedin Kičin Krošlju v obtožnici očita uboj 67-letne matere decembra lani v stanovanju, kjer sta živela. Dejanje je storil, ko je bila njegova prištevnost zaradi uživanja psihoaktivnih substanc in nedefinirane osebnostne motnje bistveno zmanjšana.

Tožilec je med drugim danes predstavil navedbe iz policijskega zapisnika, iz katerega je razvidno, da je Krošljev sin očeta 5. decembra lani obiskal in ob vstopu v stanovanje zavohal sladek vonj po razkrajanju, v dnevni sobi na kavču pa videl z odejo pokrito truplo. Oče mu je priznal, da je ubil svojo mater. Sin je pod pretvezo, da odhaja kupit alkohol, po nekaj urah odšel iz stanovanja in o tem obvestil policijo.

Zagovornik obtoženega Igor Bernik je v ugovoru na obtožbo poudaril, da tožilstvo v obtožnici Krošlju očita izvršitev kaznivega dejanja uboja, vendar pa zato ne ponudi nikakršnih dokazov. Meni, da je edini obremenilni dokaz zoper obtoženega izjava njegovega sina, ki je vzeta iz konteksta oziroma je posledica prigovarjanja policistov, ki so zaslišali pričo.

Dodal je, da policija in tožilstvo med preiskavo nista preverila oziroma zaslišala nobenih drugih osumljencev in drugih prebivalcev stanovanjskega bloka. »Navedeno je bistveno, saj sta bila tako oškodovanka kot obtoženi odvisnika od drog in alkoholika ter sta pogosto gostila druge odvisnike. Le-ti so imeli navado prihajati in odhajati v stanovanje, kar odpira jasno možnost, da je v kritičnem obdobju, v katerem naj bi bilo skladno z obtožnico izvršeno kaznivo dejanje, v stanovanje prišel nekdo tretji,« je dejal Bernik.

Zagovornik je izpostavil tudi izvedensko mnenje Tomaža Zupanca in njegovo oceno, da glede poškodb na telesu oškodovanke ni mogoče z gotovostjo trditi, kakšna je mehanika nastanka poškodb. Izvedenec ni mogel z gotovostjo potrditi, ali so poškodbe na telesu oškodovanke posledice padca, je prepričan. Kičin je prav tako predstavil izvedensko mnenje Zupanca, ki je ugotovil, da je bila neposredni vzrok smrti 67-letnice možganska krvavitev, ki pa je bila posledica padcev ali udarcev v glavo. 67-letnica je imela tudi več obojestranskih zlomov reber.

Krošelj ima neopredeljeno osebnostno motnjo, povezano z odvisnostjo

Na današnji obravnavi je pričal tudi sodni izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič. Krošelj mu je med pregledom dejal, da se iz tistega obdobja ničesar ne spomni, saj je zaužil veliko alkohola in drog. Rekel je, da je odšel spat in ko se je zbudil, je bila njegova mati mrtva.

Ocenil je, da ima Krošelj neopredeljeno osebnostno motnjo, povezano z odvisnostjo.