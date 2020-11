Alen Žilić je za 25.000 evrov naročil umor

»Tega ne bom poslušal! Tako kot ste Noviča obsodili, pa je bil nato oproščen 30 let zapora. Gospa sodnica, zamislite se lahko. Tega res ne morem verjeti. Ali me lahko pogledate v oči in rečete, da sem kriv?« Tako se je včeraj odzval 36-letni Alen Žilić, ko je v sodni dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča sodnica Špela Koleta izrekla, da je kriv neuspešnega napeljevanja Amirja Ogreševića k umoru D. D., in sicer iz brezobzirnega maščevanja.»Vas gledam v oči in sem prebrala sodbo in ste krivi,« mu je odgovorila sodnica, ki je v nadaljevanju sodbo obrazložila le še novinarjem in tožilcu. Žilić je namreč skupaj z ...