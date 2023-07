Izkazoval naj bi ji ogromno ljubezni. A ne tiste srčne, temveč preračunljive in škodoželjne. Devetinštiridesetletni Alen Kraljević je hotel, vsaj tako je prepričano tožilstvo, na tak način svojo bivšo partnerico ogoljufati za ogromno vsoto denarja. Začelo se je leta 2015, ko je ženska, ki prihaja iz podjetniške družine, po smrti očeta podedovala premoženje velike vrednosti v obliki solastninskih pravic do tretjine na dvanajstih nepremičninah v Sloveniji, vključno s stanovanjsko hišo, in lastninskih pravic na dveh parcelah s počitniško hišo na hrvaškem otoku Krk. Aprila tistega leta je dobila ...