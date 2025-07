Alen grozil z jeklenko in napadel policiste

37-letni upokojeni avtomehanik Alen Felić iz Grintovca naj bi 12. julija predlani najprej zašel v spor s prijateljico in bratom, nato pa še s policisti. V zelo kratkem času naj bi zagrešil kar štiri kazniva dejanja: povzročitev splošne nevarnosti, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, napad na uradno osebo med opravljanjem varnostnih nalog ter poškodovanje tuje stvari. Če bi bil v tistem času prišteven, bi mu grozila skupna zaporna kazen do 18 let. Ker po ugotovitvah izvedencev ni bil, državno tožilstvo predlaga psihiatrično zdravljenje – na prostosti. Svojega ravnanja naj...