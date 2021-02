Albanec (18) v Slovenijo hotel s ponarejenim testom

Ob 17.50 se je kot potnik na avtobusu na mejni prehod Starod pripeljal 18-letni državljan Albanije. Pri mejnem nadzoru je pokazal test, za katerega so policisti ugotovili, da je ponarejen.



Policisti so najstniku dokument zasegli. Kazensko so ga ovadili. Po končanem postopku mu je bil vstop v Slovenijo zavrnjen, vrnil se je na Hrvaško, poroča koprske policijske uprave.



Kot je znano, morajo tujci ob vstopu v Slovenijo (če ne sodijo med izjeme) predložiti negativen PCR-test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Veljajo le testi PCR, opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

