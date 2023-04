Alarm zatulil, zaposleni so se evakuirali

Kranjskogorski policisti so bili v torek okoli 9. ure obveščeni v požaru v enem izmed turistično poslovnih objektov. Zagorelo je v kletni etaži, požar so pogasili gasilci.

Nihče ni bil telesno poškodovan, objekt pa je bil za goste še zaprt. V njem so bili samo zaposleni, ki so po vklopu požarnega alarma objekt zapustili.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in zbirajo obvestila o okoliščinah požara v smeri kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Kranj.