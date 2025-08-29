Alarm slovenskih bank! Tokrat na udaru hekerjev PayPal, to lahko storite

V Združenju bank Slovenije (ZBS) uporabnike spletne plačilne platforme Paypal opozarjajo na nevarnost zlorabe gesel, potem ko so se pojavile informacije, da naj bi bila ukradena baza podatkov s skoraj 16 milijonov računov na platformi.

Pripravili nasvete, kako naj uporabniki preventivno ukrepajo

Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je po navedbah bančnega združenja pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov na Paypalu, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki. Upravljavec platforme, istoimensko ameriško podjetje, navedbe sicer zanika, a kljub temu večja previdnost in zamenjava gesla po oceni ZBS ne bosta odveč.

Obstaja namreč tveganje, da nepridipravi pridobljena gesla znova uporabijo na drugih straneh oz. da pride do kraje identitete. Že reproducirana ali starejša gesla so lahko namreč nevarna, če jih uporabniki uporabljajo na več različnih spletnih mestih, opozarjajo v združenju.

Menjajte gesla

Uporabnikom platforme svetujejo, da zamenjajo svoja gesla, še posebej, če jih uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno. Drugi nasvet je, da omogočijo dvojno avtentikacijo, ki doda dodatno plast varnosti. Uporabniki naj po nasvetu ZBS tudi preverijo stanje in transakcije na računu, in če opazijo kaj sumljivega, takoj obvestijo svojo banko in Paypal. Na svojih napravah naj uporabljajo in redno posodabljajo protivirusne programe, neznanih ali sumljivih vsebin, ki jih prejmejo po spletni pošti, pa naj ne odpirajo. Te namreč lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo.

Pri nakupovanju ali prenosu pomembnih podatkov naj se uporabniki izogibajo javnim brezžičnim omrežjem ter uporabijo zaupanja vredno navidezno zasebno omrežje VPN, ki ščiti njihovo povezavo.

Pred vnosom osebnih ali plačilnih podatkov naj obenem vedno preverijo, da se povezava začne s https:// in ima ikono ključavnice - to pomeni, da so podatki varno šifrirani.