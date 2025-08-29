UKRADENI PODATKI

Alarm slovenskih bank! Tokrat na udaru hekerjev PayPal, to lahko storite

Pojavile so se informacije, da naj bi bila ukradena baza podatkov s skoraj 16 milijonov računov na platformi.
Fotografija: Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov spletne plačilne platforme PayPal, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki. FOTO: Dado Ruvic Reuters
Odpri galerijo
Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov spletne plačilne platforme PayPal, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki. FOTO: Dado Ruvic Reuters

M. U.
29.08.2025 ob 18:28
M. U.
29.08.2025 ob 18:28

Poslušajte

Čas branja: 2:21 min.

V Združenju bank Slovenije (ZBS) uporabnike spletne plačilne platforme Paypal opozarjajo na nevarnost zlorabe gesel, potem ko so se pojavile informacije, da naj bi bila ukradena baza podatkov s skoraj 16 milijonov računov na platformi.

Pripravili nasvete, kako naj uporabniki preventivno ukrepajo

Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je po navedbah bančnega združenja pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov na Paypalu, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki. Upravljavec platforme, istoimensko ameriško podjetje, navedbe sicer zanika, a kljub temu večja previdnost in zamenjava gesla po oceni ZBS ne bosta odveč.

Obstaja namreč tveganje, da nepridipravi pridobljena gesla znova uporabijo na drugih straneh oz. da pride do kraje identitete. Že reproducirana ali starejša gesla so lahko namreč nevarna, če jih uporabniki uporabljajo na več različnih spletnih mestih, opozarjajo v združenju.

Menjajte gesla

Uporabnikom platforme svetujejo, da zamenjajo svoja gesla, še posebej, če jih uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno. Drugi nasvet je, da omogočijo dvojno avtentikacijo, ki doda dodatno plast varnosti. Uporabniki naj po nasvetu ZBS tudi preverijo stanje in transakcije na računu, in če opazijo kaj sumljivega, takoj obvestijo svojo banko in Paypal. Na svojih napravah naj uporabljajo in redno posodabljajo protivirusne programe, neznanih ali sumljivih vsebin, ki jih prejmejo po spletni pošti, pa naj ne odpirajo. Te namreč lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo.

Pri nakupovanju ali prenosu pomembnih podatkov naj se uporabniki izogibajo javnim brezžičnim omrežjem ter uporabijo zaupanja vredno navidezno zasebno omrežje VPN, ki ščiti njihovo povezavo.

Pred vnosom osebnih ali plačilnih podatkov naj obenem vedno preverijo, da se povezava začne s https:// in ima ikono ključavnice - to pomeni, da so podatki varno šifrirani.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

hekerji PayPal varnost kraja opozorilo zloraba banka Združenje bank Slovenije

Priporočamo

Kje bo vreme na zadnji počitniški vikend najbolj prijazno? Tako kaže za Slovenijo in sosednje države
Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«
Ogorčena bralka Irena: Po vročini sem se vlekla do poliklinike, nato pa šok!
Izvrsten dan za slovenski šport! Padli dve srebrni medalji na domačem terenu

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Kje bo vreme na zadnji počitniški vikend najbolj prijazno? Tako kaže za Slovenijo in sosednje države
Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«
Ogorčena bralka Irena: Po vročini sem se vlekla do poliklinike, nato pa šok!
Izvrsten dan za slovenski šport! Padli dve srebrni medalji na domačem terenu

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.