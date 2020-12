Aktivista rešili vrhovni sodniki

Iskal je pomagače

kilogramov so je zasegli med hišno preiskavo.

Afera, ki bo po sedanjem razpletu v slovenski sodni praksi zapisana z veliki črkami, se je začela pred štirimi leti.je kot veliki zagovornik uporabe konoplje v medicinske namene za potrebe bolnikov izdeloval konopljino smolo, zaradi česar je potreboval konopljo in jo odkrito tudi prideloval.Kriminalisti so po anonimni prijavi med hišno preiskavo v enem od objektov Kulturnega centra Pekarna zasegli 44 sadik indijske konoplje, nekaj več kot šest kilogramov posušenih delcev te rastline, šest gramov konopljine smole in 700 mililitrov kreme s THC.Da so zaseženi predmeti last Sanjina Jašarja, je priznal tudi prek svojih strani na družabnih omrežjih. Tam je namreč iskal pomagače, ki bi mu bili pripravljeni na pomoč priskočiti kot pralci marihuane, asistenti za bolnike in kurirji za nabavo po kilogram trave. A jih je že vnaprej opozoril: »Če vas zasačijo, ne boste dobili plakete za najboljšega humanitarca, ne boste dobili svojih petih minut na televiziji – dobili boste zaporno kazen in dva stavka v črni kroniki.« In res se je zgodilo tako in na zatožno klop sta sedla Jašar in njegov pomočnikNa sojenju na okrožnem sodišču se nista sprenevedala, da sta trgovala s konopljo. Zagovarjala sta se, da se je ta posel začel slučajno, ker sta za kuhanje konopljine smole, s katero sta (hotela) pomagati bolnikom, potrebovala več konoplje, kot sta je sama pridelala. Mariborska okrožna sodnicaje obtožena po dolgotrajnem postopku in kopici zaslišanih prič oprostila očitanih kaznivih dejanj z argumentacijo, da obstaja nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročila obsodilna sodba.A višja državna tožilkase je pritožila na višje sodišče in tam so oprostilni sodbi razveljavili ter ju spremenili v obsodilni. Tomaža Zagoršaka je doletela pogojna obsodba, Sanjin Jašar pa bi po presoji višjih sodnikov moral za leto dni celo za zapahe. Jašar se ni pritožil, zato pa je to na vrhovno sodišče storil zagovornik soobtoženega Tomaža Zagoršaka, odvetnik, in uspelo mu je. Vrhovni sodniki so se strinjali z oceno prvostopenjskega sodišča.»Zaseženo količino konoplje je treba presojati, da je bila namenjena izključno izdelavi izdelkov. Navsezadnje pa je treba upoštevati, da so bili izdelki iz konoplje v precejšnjem delu podarjeni. Kar 19 od zaslišanih 25 prič je izpovedalo, da so izdelke prejele brez plačila,« je zapisano v sodbi vrhovnega sodišča, ki je obtožena oprostilo.