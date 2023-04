Akcija v naselju Perovo: iskali so in našli, zdaj vedo, kaj je krivo za onesnaženje

Ob 12.01 so občani v naselju Perovo v občini Kamnik opazili onesnažen vodotok. Gasilci PGD Kamnik so na kraju opravili analizo in ugotovili, da je v vodotoku olje. Skupaj s komunalnim podjetjem Kamnik so iskali izvor onesnaženja, pri tem so preiskali obširno območje naselja Perovo ter onesnaženje locirali na gradbišču, kjer je iz tovornega vozila za prevoz betona iztekalo hidravlično olje.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali še, da je olje zaradi spiranja zašlo v kanal meteorne vode in onesnažilo več 100 metrov kanala. Gasilci so posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in sprali kanal meteorne vode z večjo količino vode, na več mestih so nastavili pivnike, ki so olje zajeli.